Стали известны планы "Уфы" на зимнее трансферное окно

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Стали известны планы "Уфы" на зимнее трансферное окно

Генеральный директор "Уфы" Ринат Шайбеков дал комментарий касательно грядущей трансферной кампании башкирского клуба.

"Говорить пока не буду - рано, мы сидим, смотрим. Конкретные игроки, которых мы бы хотели видеть в команде, есть. Несколько человек мы должны взять", - сказал функционер.

Ранее сообщалось, что в "Уфу" может вернуться генеральный директор Шамиль Газизов, ушедший прошлым летом в "Спартак", но уже уволенный с должности.

Команда по итогам 19 туров занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.

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