Стали известны подробности дела Промеса

Теги квинси промес

Стали известны подробности дела ПромесаПоявилась новая информация по делу форварда "Аякса" Куинси Промеса, который подозревается в нанесении ножом тяжких телесных повреждений.

Как сообщалось ранее, 28-летний нападающий был арестован после заявления о том, что он нанес удар ножом одного из гостей на семейном ужине. Конфликт произошел еще в июле 2020 года.

Как сообщает De Telegraaf, драку, возможно спровоцировала кража. Промес подозревал в ней жертву. Адвокат пострадавшего заявил, что его клиент не хотел, чтобы эта ситуация повредила карьере Квинси. Именно по этому, сначала был подан гражданский иск. 

Однако, игрок полностью отрицает свое участие в потасовке и, тем более, нанесению удара ножом.

"Промеса на месте события не было. Он полноценно сотрудничает со следствием", — заявил адвокат игрока "Аякса".

На данный момент форвард находится в СИЗО. До понедельника он останется под стражей.

В текущем сезоне футболист принял участие в 17 матчах за "Аякс", в которых забил 5 голов.

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