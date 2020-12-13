Стали известны подробности дела Промеса

Появилась новая информация по делу форварда "Аякса" Куинси Промеса, который подозревается в нанесении ножом тяжких телесных повреждений.

Как сообщалось ранее, 28-летний нападающий был арестован после заявления о том, что он нанес удар ножом одного из гостей на семейном ужине. Конфликт произошел еще в июле 2020 года.

Как сообщает De Telegraaf, драку, возможно спровоцировала кража. Промес подозревал в ней жертву. Адвокат пострадавшего заявил, что его клиент не хотел, чтобы эта ситуация повредила карьере Квинси. Именно по этому, сначала был подан гражданский иск.



Однако, игрок полностью отрицает свое участие в потасовке и, тем более, нанесению удара ножом.

"Промеса на месте события не было. Он полноценно сотрудничает со следствием", — заявил адвокат игрока "Аякса".



На данный момент форвард находится в СИЗО. До понедельника он останется под стражей.