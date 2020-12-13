Стали известны подробности дела Промеса
Появилась новая информация по делу форварда "Аякса" Куинси Промеса, который подозревается в нанесении ножом тяжких телесных повреждений.
Как сообщалось ранее, 28-летний нападающий был арестован после заявления о том, что он нанес удар ножом одного из гостей на семейном ужине. Конфликт произошел еще в июле 2020 года.
Как сообщает De Telegraaf, драку, возможно спровоцировала кража. Промес подозревал в ней жертву. Адвокат пострадавшего заявил, что его клиент не хотел, чтобы эта ситуация повредила карьере Квинси. Именно по этому, сначала был подан гражданский иск.
Однако, игрок полностью отрицает свое участие в потасовке и, тем более, нанесению удара ножом.
"Промеса на месте события не было. Он полноценно сотрудничает со следствием", — заявил адвокат игрока "Аякса".
На данный момент форвард находится в СИЗО. До понедельника он останется под стражей.
В текущем сезоне футболист принял участие в 17 матчах за "Аякс", в которых забил 5 голов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23