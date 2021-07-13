Стали известны подробности финансового кризиса в "Нижнем Новгороде"

"Нижний Новгород" столкнулся с серьёзными финансовыми проблемами, сообщает "Коммерсантъ".

По информации источника, клуб до сих пор не нашёл генерального спонсора, поэтому пока может рассчитывать только на бюджет в размере 300 миллионов рублей, который выделили власти региона. Изначально дебютант РПЛ рассчитывал на 1 миллиард.

Пытаясь решить возникшую проблему, "Нижний Новгород" обратился к министру спорта России Олегу Матыцину, однако тот дал понять, что подобрать спонсора в столь сжатые сроки будет очень сложно.

Напомним, что футбольный сезон в России стартует через 10 дней.

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