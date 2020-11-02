Стали известны подробности конфликта Сетьена и Месси

Между экс-тренером "Барселоны" Кике Сетьеном и капитаном команды Лионелем Месси произошел конфликт после матча Ла Лиги с "Сельтой" (2:2), который прошел в июне.

"Если тебе что-то не нравится, дверь в той стороне", - цитирует Сетьена Mundo Deportivo.

Отметим, после той встречи футболисты каталонского клуба раскритиковали тренера за тактические решения по ходу матча.

"Барселона" уволила Сетьена в августе 2020 года после поражения от "Баварии" в ЛЧ.

А еще: Гладбахская "Боруссия" допустила грубую ошибку перед матчем с "Шахтером" (фото) | http://soccernews.ru