Стали известны подробности конфликта Сетьена и Месси
Между экс-тренером "Барселоны" Кике Сетьеном и капитаном команды Лионелем Месси произошел конфликт после матча Ла Лиги с "Сельтой" (2:2), который прошел в июне.
"Если тебе что-то не нравится, дверь в той стороне", - цитирует Сетьена Mundo Deportivo.
Отметим, после той встречи футболисты каталонского клуба раскритиковали тренера за тактические решения по ходу матча.
"Барселона" уволила Сетьена в августе 2020 года после поражения от "Баварии" в ЛЧ.
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|20
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|20
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|20
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|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|Алавес
|20
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|15
|Реал Вальядолид
|20
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|16
|Эйбар
|20
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|17
|Мальорка
|20
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|Сельта Виго
|20
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|19
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|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14