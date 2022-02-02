Стали известны подробности контракта Обамеянга с "Барселоной"

Фото: инстаграм "Барселоны"\Автор неизвестен

Сегодня "Барселона" официально объявила о подписании контракта с 32-летним габонским нападающим Пьером-Эмериком Обамеянгом.

Контракт с форвардом рассчитан до 2025 года с возможностью расторжения по обоюдному согласию летом 2023-го.

Как сообщает журналист Тони Хуанмарти, очень маловероятно, что Обамеянг останется в "Барсе" после 2023 года, так как клуб может расторгнуть его контракт, выплатив ему определенную сумму из того, что он должен заработать в сезонах 23/24 и 24/25.

По информации источника, при такой формуле зарплата габонца более "распределена" и меньше влияет на фонд заработной платы каталонского клуба.

Ранее сообщалось, что "Арсенал" заплатил Обамеянгу 8 миллионов евро за расторжение контракта 31 января.

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