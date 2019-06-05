Стали известны подробности отношений "Рубина" и Курбана Бердыева

Сегодня, 5 июня, стало известно, что 66-летний специалист Курбан Бердыев покинул "Рубин".

По данным "Бизнес Online", тренер планировал остаться в казанской команде и даже пойти на снижение зарплаты с 3 миллионов до 300 тысяч евро в год. Также он заявлял, что готов изменить взгляды на игру.

Однако решение о том, останется ли специалист при всех условиях, принимали спонсоры. Компания "ТАИФ" посчитала, что лучше, чтобы в команде сменился тренер.

Ранее сообщалось, что возглавит "Рубин" Роман Шаронов.

Бердыев возглавлял "Рубин" с 2001 по 2013 год, а также с 2017 года. Под его руководством команда суммарно провела 478 матчей, одержав 208 побед, сыграв 140 раз вничью и потерпев 130 поражений.

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