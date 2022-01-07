Стали известны подробности переговоров "Астон Виллы" и "Барселоны" по Коутиньо
Фото инстаграм Филиппе Коутиньо
Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо близок к переходу в "Астон Виллу" на правах аренды.
По информации журналиста Николо Скиры, клуб АПЛ уже договорился с самим 29-летним футболистом.
Sport.es сообщает, что бразилец, вероятно, будет арендован на 1,5 года, то есть до истечения срока контракта с "сине-гранатовыми".
Журналист Жерар Ромеро утверждает, что "Вилла" готова платить хавбеку 50-70 процентов его зарплаты.
Коутиньо в текущем сезоне сыграл за "Барсу" 16 матчей и забил 2 гола. Его рыночная стоимость - 18 миллионов евро.
Не пропустите: Джеррард высказался о возможном подписании Коутиньо в "Астон Виллу". | http://soccernews.ru
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