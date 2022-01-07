Стали известны подробности переговоров "Астон Виллы" и "Барселоны" по Коутиньо

Теги барселонаастон виллафилиппе коутиньотрансферы

Стали известны подробности переговоров "Астон Виллы" и "Барселоны" по Коутиньо

Фото инстаграм Филиппе Коутиньо

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо близок к переходу в "Астон Виллу" на правах аренды.

По информации журналиста Николо Скиры, клуб АПЛ уже договорился с самим 29-летним футболистом.

Sport.es сообщает, что бразилец, вероятно, будет арендован на 1,5 года, то есть до истечения срока контракта с "сине-гранатовыми".

Журналист Жерар Ромеро утверждает, что "Вилла" готова платить хавбеку 50-70 процентов его зарплаты.

Коутиньо в текущем сезоне сыграл за "Барсу" 16 матчей и забил 2 гола. Его рыночная стоимость - 18 миллионов евро.

Не пропустите: Джеррард высказался о возможном подписании Коутиньо в "Астон Виллу". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Роналду определится со своим будущим в "Манчестер Юнайтед" после назначения нового тренера

Роналду определится со своим будущим в "Манчестер Юнайтед" после назначения нового тренера

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов