Стали известны подробности переговоров "Астон Виллы" и "Барселоны" по Коутиньо

Фото инстаграм Филиппе Коутиньо

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо близок к переходу в "Астон Виллу" на правах аренды.

По информации журналиста Николо Скиры, клуб АПЛ уже договорился с самим 29-летним футболистом.

Sport.es сообщает, что бразилец, вероятно, будет арендован на 1,5 года, то есть до истечения срока контракта с "сине-гранатовыми".

Журналист Жерар Ромеро утверждает, что "Вилла" готова платить хавбеку 50-70 процентов его зарплаты.

Коутиньо в текущем сезоне сыграл за "Барсу" 16 матчей и забил 2 гола. Его рыночная стоимость - 18 миллионов евро.

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