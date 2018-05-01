Стали известны подробности переговоров между "МЮ" и Феллаини

Теги манчестер юнайтедмаруан феллаини

Стали известны подробности переговоров между "МЮ" и Феллаини

"Манчестер Юнайтед" продолжает переговоры о продлении контракта с бельгийским полузащитником Маруаном Феллаини, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, футболист хочет подписать с клубом новое соглашение на два года. При этом клуб предлагает ему только годичный контракт. Стоит отметить, что хавбек может покинуть "МЮ" уже этим летом в статусе свободного агента и к нему проявляют интерес многие клубы.

В этом сезоне 30-летний Феллаини провел за манкунианцев 22 матча во всех турнирах и забил 5 голов.

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