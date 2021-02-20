Стали известны подробности перехода Урунова из "Спартака" в "Уфу"

"Уфа" арендовала полузащитника "Спартака" Остона Урунова до конца сезона с возможностью выкупа.

По сведениям Metaratings.ru, "Уфа" заплатит за аренду игрока 5,5 миллиона рублей за 11 игр. При этом сумма будет снижаться на 400 тысяч рублей за каждый выход Урунова на поле - нужно сыграть не менее 45 минут за игру. Если игрок получит травму, это не идет в счет условия.

Зарплату Урунова в размере 600 тысяч евро в год будет платить "Уфа". Кроме того, у клуба есть право выкупа футболиста за 3 миллиона евро.

Отмечается, что сумма может быть сокращена, если в последующей сделке не будет заложена 50-процентная доля экс-гендиректора "Спартака" Шамиля Газизова.

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