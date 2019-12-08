Стали известны подробности повреждения Бентанкура

Стал известен характер травмы полузащитника "Ювентуса" Родриго Бентанкура. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

22-летний футболист был заменен в первом тайме матча 15-го тура Серии А с "Лацио" (1:3).

В ходе обследования выяснилось, что у Бентанкура повреждение медиальной коллатеральной связки правого колена. Сроки восстановления пока не сообщаются.

В этом сезоне футболист участвовал в 12 матчах Серии А, отметившись 4 ассистами.

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