Стали известны подробности повреждения Бентанкура

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Стали известны подробности повреждения Бентанкура

Стал известен характер травмы полузащитника "Ювентуса" Родриго Бентанкура. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

22-летний футболист был заменен в первом тайме матча 15-го тура Серии А с "Лацио" (1:3).

В ходе обследования выяснилось, что у Бентанкура повреждение медиальной коллатеральной связки правого колена. Сроки восстановления пока не сообщаются.

В этом сезоне футболист участвовал в 12 матчах Серии А, отметившись 4 ассистами.

А еще: "Лацио" обыграл "Ювентус" в матче Серии А| http://soccernews.ru
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