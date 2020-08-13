Стали известны подробности проверки арбитра Казарцева на детекторе лжи

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Стали известны подробности проверки арбитра Казарцева на детекторе лжи

Российский судья Василий Казарцев в среду прошёл проверку на полиграфе.

По информации "СЭ", процедура длилась около шести часов. Арбитра спрашивали не только о скандальном матче "Спартак" - "Сочи" (2:2), но и о других моментах его карьеры.

Как сообщает телеграм-канал "ЭкСпорт", рефери на все вопросы ответил честно, то есть заинтересованности в определённом результате вышеуказанной игры у него не было.

Напомним, что Казарцеву грозит пожизненное отстранение от работы.

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