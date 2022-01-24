Стали известны подробности травмы Карима Бензема

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Стали известны подробности травмы Карима Бензема

Фото: инстаграм Бензема\Автор неизвестен

Французский нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема был заменен во втором тайме вчерашнего матча против "Эльче" (2:2) в 22-м туре Ла Лиги из-за повреждения.

Как сообщает журналист Серхио Киранте, сегодня Бензема провел четыре часа в спортивном городке королевского клуба в Вальдебебасе.

По информации источника, врач и терапевт провели первое обследование француза, которое выявило перегруз подколенного сухожилия в левой ноге.

Отмечается, что причина этого повреждения - большое количество матчей. В мерах предосторожности он пропускал матч Кубка Короля против "Эльче" (2:1).

Ранее сообщалось, что Бензема пропустит до 10 дней.

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