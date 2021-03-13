Стали известны подробности травмы Марио Фернандеса

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Стали известны подробности травмы Марио Фернандеса

Правый защитник московского ЦСКА Марио Фернандес был отправлен в больницу из-за серьёзных повреждений головы и лица.

В эфире телеканала "Матч ТВ" комментатор сказал, что у натурализованного бразильца рассечение, подозрение на сотрясение мозга и проблемы с челюстью.

Напомним, что в ходе матча 22-го тура РПЛ против тульского "Арсенала" 30-летнему футболисту наступили на голову. Он покидал поле на носилках.

В текущем сезоне Фернандес сыграл за армейцев 20 матчей и сделал 1 ассист.

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