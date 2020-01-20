Стали известны подробности травмы Рэшфорда

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Стали известны подробности травмы Рэшфорда

Стал известен характер повреждения нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда. Об этом сообщает The Telegraph.

Главный тренер команды Уле Гунар Сульшер рассказал, что у игрока выявлен стрессовый перелом.

"Обычно травма такого рода восстанавливается за 6 недель. Но я не врач. Это стрессовый перелом. Раньше этого не было", - сказал специалист.

Напомним, Рэшфорд был травмирован в переигровке матча Кубка Англии с "Вулверхэмптоном".

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Стали известны подробности травмы Рэшфорда

Стали известны подробности травмы Рэшфорда

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