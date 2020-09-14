Стали известны подробности травмы Роббена
Нападающий "Гронингена" Арьен Роббен прошел медицинское обследование по поводу травмы, полученной в матче 1-го тура чемпионата Нидерландов с ПСВ (1:3), сообщает Goal.
По данным источника, повреждение футболиста оказалось несерьезным. Форвард уже тренируется в общей группе. Ожидается, что он сможет сыграть во 2-м туре Эредивизии с АДО "Ден Хааг" (20 сентября).
Напомним, что 36-летний голландец вернулся в футбол в июне после годичного перерыва.
До этого Роббен выступал за "Баварию" с 2009 по 2019 год, сыграл 309 матчей, забил 144 гола и сделал 101 ассист. Ранее играл за "Реал", "Челси" и ПСВ.
Не пропустите: Роббен забил первый гол после возобновления карьеры. | http://soccernews.ru
главное
-
Чемпионат России, 7-й тур: результаты всех матчей и турнирная таблица
-
"Ростов" и "Локомотив" не выявили победителя
-
ПСЖ выступил с заявлением по поводу Неймара, который ударил соперника
-
"Спартак" показал, что осталось за кадром матча РПЛ с ЦСКА
-
Лионель Месси - самый высокооплачиваемый футболист 2020 года по версии Forbes
Лента новостей
-
54-летний футболист возобновил карьеру спустя 24 года
-
"Челси" стартовал с победы в АПЛ, обыграв "Брайтон"
-
В офисе клуба Ла Лиги произошел пожар
-
Степашин рассказал, почему Кокорин не перешел в "Динамо"
-
Дортмундская "Боруссия" уничтожила "Дуйсбург" в Кубке Германии
-
"Рома" может отказаться от трансфера Смоллинга
-
Турецкий "Фатих Карагюмрюк" подписал экс-хавбека сборной Аргентины
-
Стали известны подробности травмы Роббена
-
"Зенит" установил новый клубный рекорд
-
Чемпионат России, 7-й тур: результаты всех матчей и турнирная таблица
-
"Ростов" и "Локомотив" не выявили победителя
-
"Вулверхэмптон" стартовал с победы в Премьер-лиге
-
ПСЖ выступил с заявлением по поводу Неймара, который ударил соперника
-
"Пропал мальчик Роман". Судья Федотов ищет Широкова, который избил арбитра
-
"Спартак" показал, что осталось за кадром матча РПЛ с ЦСКА
-
Лионель Месси - самый высокооплачиваемый футболист 2020 года по версии Forbes
-
"Торино" близок к трансферу хавбека "Арсенала"
-
Дзюба обошел Кержакова по двум показателям
-
"Зенит" обыграл "Арсенал" и вышел на 1-е место в РПЛ
-
Бывший игрок "Реала" признался в распространении детской порнографии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23