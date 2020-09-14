Стали известны подробности травмы Роббена

Теги арьен роббенгронинген

Стали известны подробности травмы Роббена

Нападающий "Гронингена" Арьен Роббен прошел медицинское обследование по поводу травмы, полученной в матче 1-го тура чемпионата Нидерландов с ПСВ (1:3), сообщает Goal.

По данным источника, повреждение футболиста оказалось несерьезным. Форвард уже тренируется в общей группе. Ожидается, что он сможет сыграть во 2-м туре Эредивизии с АДО "Ден Хааг" (20 сентября).

Напомним, что 36-летний голландец вернулся в футбол в июне после годичного перерыва.

До этого Роббен выступал за "Баварию" с 2009 по 2019 год, сыграл 309 матчей, забил 144 гола и сделал 101 ассист. Ранее играл за "Реал", "Челси" и ПСВ.

Не пропустите: Роббен забил первый гол после возобновления карьеры. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Челси" стартовал с победы в АПЛ, обыграв "Брайтон"

"Челси" стартовал с победы в АПЛ, обыграв "Брайтон"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Аякс Аякс 34 86
2 ПСВ ПСВ 34 83
3 Фейеноорд Фейеноорд 34 65
4 АЗ АЗ 34 58
5 Витесс Витесс 34 53
6 Утрехт Утрехт 34 53
7 Хераклес Хераклес 34 48
8 Гронинген Гронинген 34 45
9 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 34 45
10 Виллем II Виллем II 34 44
11 Херенвен Херенвен 34 41
12 ВВВ Венло ВВВ Венло 34 41
13 Зволле Зволле 34 39
14 Эммен Эммен 34 38
15 Фортунна Ситтард Фортунна Ситтард 34 34
16 Эксельсиор Эксельсиор 34 33
17 Де Графсхап Де Графсхап 34 29
18 НАК Бреда НАК Бреда 34 23
Полная таблица

топ-5 тегов