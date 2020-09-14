Стали известны подробности травмы Роббена

Нападающий "Гронингена" Арьен Роббен прошел медицинское обследование по поводу травмы, полученной в матче 1-го тура чемпионата Нидерландов с ПСВ (1:3), сообщает Goal.

По данным источника, повреждение футболиста оказалось несерьезным. Форвард уже тренируется в общей группе. Ожидается, что он сможет сыграть во 2-м туре Эредивизии с АДО "Ден Хааг" (20 сентября).

Напомним, что 36-летний голландец вернулся в футбол в июне после годичного перерыва.

До этого Роббен выступал за "Баварию" с 2009 по 2019 год, сыграл 309 матчей, забил 144 гола и сделал 101 ассист. Ранее играл за "Реал", "Челси" и ПСВ.

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