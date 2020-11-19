Стали известны подробности травмы защитника ЦСКА Дивеева
Защитник московского ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев получил перелом носа со смещением и небольшое сотрясение мозга, сообщает "Чемпионат".
Сроки восстановления футболиста не разглашаются. Участие Дивеева в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с "Сочи" (22 ноября) находится под вопросом.
В нынешнем сезоне 21-летний Дивеев провел за ЦСКА 13 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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