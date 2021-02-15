Стали известны подробности травмы защитника "Краснодара" Рамиреса

Эквадорский защитник "Краснодара" Кристиан Рамирес получил травму крестообразных связок колена, сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям источника, футболист травмировался на тренировке. Эквадорец уже перенес операцию. Сроки восстановления после подобных травм обычно составляют 6-7 месяцев.

В нынешнем сезоне 26-летний Рамирес провел за "Краснодар" 24 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: "Краснодар" может подписать экс-защитника "Реала" из-за травмы Рамиреса. | http://soccernews.ru