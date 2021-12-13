Стали известны подробности возможного трансфера Икарди в "Ювентус"

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Стали известны подробности возможного трансфера Икарди в "Ювентус"

Фото инстаграм Мауро Икарди

Нападающий ПСЖ Мауро Икарди, вероятно, продолжит карьеру в туринском "Ювентусе".

По информации журналиста Педру Алмейды, 28-летний футболист близок к переходу в итальянский клуб во время январского трансферного окна.

Ожидается, что аргентинец присоединится к "старой синьоре" на правах аренды с опцией последующего выкупа.

В текущем сезоне Икарди сыграл за ПСЖ 18 матчей и забил 3 гола. Его рыночная стоимость - 35 миллионов евро.

Не пропустите: Президент "Ювентуса" обсудил с Вандой Нарой трансфер Икарди. | http://soccernews.ru
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