Стали известны подробности возможного трансфера Икарди в "Ювентус"
Нападающий ПСЖ Мауро Икарди, вероятно, продолжит карьеру в туринском "Ювентусе".
По информации журналиста Педру Алмейды, 28-летний футболист близок к переходу в итальянский клуб во время январского трансферного окна.
Ожидается, что аргентинец присоединится к "старой синьоре" на правах аренды с опцией последующего выкупа.
В текущем сезоне Икарди сыграл за ПСЖ 18 матчей и забил 3 гола. Его рыночная стоимость - 35 миллионов евро.
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|Парма
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|26
|32
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|Сассуоло
|26
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|Фиорентина
|27
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|26
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|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
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|СПАЛ
|26
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