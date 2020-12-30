Стали известны полные итоги голосования за лучшего тренера 21 века

Теги хосеп гвардиолазинедин зиданалекс фергюсон

Стали известны полные итоги голосования за лучшего тренера 21 векаАмериканское издание ESPN опубликовало данные по  голосованию среди болельщиков в номинации "Тренер века" от Globe Soccer Awards.

На первое место болельщики поставили главного тренера "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолу. Он набрал 34% голосов фанатов.

Следом идет Зинедин Зидан, возглавляющий мадридский "Реал". Француз набрал набрал 30% голосов. Замкнул тройку - экс-главный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон. Специалист получил 27% голосов.

Читать также: Опубликованы результаты голосования за лучшего футболиста XXI века по версии Globe Soccer Awards | http://soccernews.ru
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