Стали известны полуфинальные пары Лиги Европы

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Стали известны полуфинальные пары Лиги Европы

После завершения стадии четвертьфиналов определились все полуфиналисты Лиги Европы.

Борьбу за почетный трофей продолжат итальянский "Интер", английский "Манчестер Юнайтед", испанская "Севилья" и украинский "Шахтер".

Полуфинальные пары составили:

16 августа

"Севилья" - "Манчестер Юнайтед"

17 августа

"Интер" - "Шахтер".

Все клубы ранее уже выигрывали Лигу Европы: "Севилья" (5 раз), "Интер (3), "Манчестер Юнайтед" (1) и "Шахтер" (1).

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