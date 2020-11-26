Стали известны последние слова Марадоны перед смертью

СМИ узнали, какие слова стали последними для легендарного футболиста Диего Марадоны.

Культовый игрок умер в среду от остановки сердца. В связи с этим в Аргентине объявлен трёхдневный траур.

По информации телеканала TN, перед смертью Марадона произнёс фразу: "Мне нехорошо".

Аргентинцу стало плохо утром во время завтрака. Когда приехала скорая, он уже не мог дышать.

Марадона выигрывал трофеи с "Бока Хуниорс", "Барселоной" и "Наполи". В 1986 году он становился чемпионом мира со сборной Аргентины.

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