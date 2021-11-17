Стали известны потенциальные соперники сборной России в полуфинале стыковых матчей отбора ЧМ-2022
Фото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен
Стали известны потенциальные соперники сборной России в полуфинале стыковых матчей отбора ЧМ-2022.
Россияне в 1/2 финала стыков попали в число сеянных команд, поэтому на данной стадии турнира не сыграют с Португалией, Шотландией, Италией, Швецией и Уэльсом. Также Россию по политическим причинам разведут с Украиной.
Таким образом, соперником россиян может стать одна из следующих сборных: Турция, Польша, Северная Македония, Австрия и Чехия.
Жеребьевка полуфиналов состоится 26 ноября.
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