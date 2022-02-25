Стали известны потенциальные соперники "Спартака" в 1/8 финала ЛЕ

Сегодня, 25 февраля, в 14:00 по московскому времени состоится жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы.

Узнает своего соперника и московский "Спартак", который попал в число сеянных команд.

Сеяные: "Айнтрахт" (Германия), "Байер" (Германия), "Вест Хэм" (Англия), "Галатасарай" (Турция), "Лион" (Франция), "Монако" (Франция), "Спартак" (Россия), "Црвена Звезда" (Сербия).

Несеяные: "Аталанта" (Италия), "Барселона" (Испания), "Бетис" (Испания), "Брага" (Португалия), "Порту" (Португалия), "РБ Лейпциг" (Германия), "Рейнджерс" (Шотландия), "Севилья" (Испания).

Напомним, что матчи 1/8 финала ЛЕ состоятся 10 и 17 марта.

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