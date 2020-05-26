Стали известны предполагаемые сроки восстановления Ибрагимовича

СМИ узнали, сколько из-за травмы может пропустить нападающий "Милана" Златан Ибрагимович.

Клуб сообщил, что у 38-летнего шведа повреждение икроножной мышцы, однако не уточнил степень его серьёзности.

По информации La Gazzetta dello Sport, если речь идёт о мышечном растяжении, то сроки восстановления составят от 10 до 30 дней.

В случае разрыва мышцы Ибрагимович выбыл на один-два месяца.

Не пропустите: "Милан" назвал цену на Мусаккио. | http://soccernews.ru