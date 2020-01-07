Стали известны предварительные сроки восстановления Погба

СМИ узнали, сколько примерно пропустит полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба.

Напомним, что в первых числах января звёздный француз успешно перенёс операцию на голеностопе.

Ожидается, что 26-летний футболист выбыл из строя на срок около месяца.

В текущем сезоне Погба сыграл за "МЮ" 8 матчей и сделал 2 ассиста.

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