Стали известны предварительные сроки восстановления Садио Мане

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Стали известны предварительные сроки восстановления Садио Мане

Журналисты Liverpool Echo выяснили, сколько может пропустить из-за травмы нападающий "Ливерпуля" Садио Мане.

Напомним, что в матче с "Вулверхэмптоном" сенегалец получил повреждение подколенного сухожилия.

Сообщается, что, согласно предварительным данным, звёздный футболист пробудет в лазарете около трёх недель.

В текущем сезоне 27-летний Мане сыграл за "Ливерпуль" 31 матч, забил 15 голов и сделал 11 ассистов.

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