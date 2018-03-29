Стали известны премиальные за победу сборной Испании на ЧМ-2018

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Стали известны премиальные за победу сборной Испании на ЧМ-2018

Стали известны премиальные за победу сборной Испании на Чемпионате Мира 2018 года.

Как сообщает Marca, каждый игрок получит по 800 тысяч евро в случае триумфа "Фурии Рохи" на грядущем мундиале.

Напомним, что на групповом этапе ЧМ-2018 сборная Испании сыграет с Португалией, Ираном и Марокко.

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