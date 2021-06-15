Стали известны претенденты на Кубо

Фото: инстаграм Кубо/Автор неизвестен

Как сообщает AS, "Реал Мадрид" может отправить полузащитника Такефусу Кубо в новую аренду.

По информации источника, в японце заинтересована вернувшаяся в Примеру из Сегунды "Мальорка". Азиатский футболист ранее уже выступал за островной клуб и знаком с большей частью состава.

Также Кубо могут пригласить "Бетис" и "Эспаньол". Отмечается, что их финансовые ресурсы превосходят возможности "Мальорки", что может сыграть роль в переговорах с "Реалом" и футболистом.

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