Стали известны претенденты на Ларссона

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Стали известны претенденты на ЛарссонаФото: инстаграм Ларссона/Автор неизвестен

Шведский форвард московского "Спартака" Джордан Ларссон может сменить клубную прописку в ближайшее время.

Как сообщает шведское издание Aftonbladet, в услугах нападающего заинтересованы 3 клуба итальянской Серии А - "Фиорентина", "Наполи" и "Милан".

Ранее сообщалось, что "Спартак" готов зимой расстаться с Ларссоном за 10 миллионов евро. Контракт шведа с московским клубом рассчитан до лета 2023 года.

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