Стали известны претенденты на награду лучшему игроку недели в Лиге Чемпионов

УЕФА назвала претендентов на награду лучшему игроку Лиги Чемпионов по итогам текущей недели.

За приз поборются четыре футболиста - форвард "Реала" Криштиану Роналду, нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин, полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер и вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане.

Проголосовать за лучшего, по Вашему мнению, игрока можно на официальном сайте УЕФА. Победитель будет объявлен в пятницу.

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