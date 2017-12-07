Стали известны претенденты на награду за лучший гол недели в Лиге Чемпионов

Стали известны претенденты на награду за лучший гол шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов.

В число номинантов УЕФА включила полузащитника "Ливерпуля" Садио Мане (в ворота "Спартака"), вингера "Ювентуса" Федерико Бернардески (в ворота "Олимпиакоса"), хавбека "Шахтёра" Бернарда (в ворота "Манчестер Сити"), форварда "Тоттенхэма" Сон Хын Мина (в ворота АПОЭЛ) и нападающего "Реала" Криштиану Роналду (в ворота "Боруссии").

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