Стали известны претенденты на награды лучшим игрокам на своих позициях в прошлом розыгрыше Лиге Чемпионов

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Стали известны претенденты на награды лучшим игрокам на своих позициях в прошлом розыгрыше Лиге Чемпионов

Стали известны претенденты на награды лучшим игрокам на своих позициях в прошлом розыгрыше Лиге Чемпионов.

Вратари: Алиссон ("Рома", ныне "Ливерпуль"), Джанлуиджи Буффон ("Ювентус", ныне ПСЖ), Кейлор Навас ("Реал");
 
Защитники: Марсело, Серхио Рамос, Рафаэль Варан (все - "Реал");
 
Полузащитники: Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Тони Кроос, Лука Модрич (оба - "Реал");
 
Нападающие: Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Реал", ныне "Ювентус"), Мохамед Салах ("Ливерпуль").

Победителя назовут 30 августа во время жеребьёвки группового этапа Лиги Чемпионов сезона 2018/19.

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