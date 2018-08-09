Стали известны претенденты на награды лучшим игрокам на своих позициях в прошлом розыгрыше Лиге Чемпионов.

Вратари: Алиссон ("Рома", ныне "Ливерпуль"), Джанлуиджи Буффон ("Ювентус", ныне ПСЖ), Кейлор Навас ("Реал");



Защитники: Марсело, Серхио Рамос, Рафаэль Варан (все - "Реал");



Полузащитники: Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Тони Кроос, Лука Модрич (оба - "Реал");



Нападающие: Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Реал", ныне "Ювентус"), Мохамед Салах ("Ливерпуль").

Победителя назовут 30 августа во время жеребьёвки группового этапа Лиги Чемпионов сезона 2018/19.

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