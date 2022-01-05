Стали известны претенденты на пост главного тренера "Краснодара" после увольнения Гончеренко
Фото: инстаграм "Краснодара"/Автор неизвестен
"Краснодар" намерен подписать контракт с иностранным специалистом после увольнения Виктора Гончаренко с поста главного тренера, сообщает инсайдер Иван Карпов.
По информации источника, сейчас "быки" рассматривают три варианатав, один из них – Шота Арвеладзе.
Отмечается, что "Краснодар" не намерен назначать экс-тренера "Локомотива" Марко Николича. Владелец клуба Сергей Галицкий не верит в то, что серб сможет поставить атакующий и зрелищный стиль игры.
Сообщается, что в том случае, если "Краснодар" не сумеет договориться с иностранными тренерами, то вероятен вариант с приглашением Олега Кононова или Мурада Мусаева до лета.
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