Стали известны претенденты на пост главного тренера "Краснодара" после увольнения Гончеренко

Фото: инстаграм "Краснодара"/Автор неизвестен

"Краснодар" намерен подписать контракт с иностранным специалистом после увольнения Виктора Гончаренко с поста главного тренера, сообщает инсайдер Иван Карпов.

По информации источника, сейчас "быки" рассматривают три варианатав, один из них – Шота Арвеладзе.

Отмечается, что "Краснодар" не намерен назначать экс-тренера "Локомотива" Марко Николича. Владелец клуба Сергей Галицкий не верит в то, что серб сможет поставить атакующий и зрелищный стиль игры.

Сообщается, что в том случае, если "Краснодар" не сумеет договориться с иностранными тренерами, то вероятен вариант с приглашением Олега Кононова или Мурада Мусаева до лета.

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