Стали известны претенденты на премию Пушкаша (видео)

Теги эрик ламелапатрик шикмехди тареми

Стали известны претенденты на премию Пушкаша (видео)Фото: инстаграм Ламелы/Автор неизвестен

Официально объявлены претенденты на премию Ференца Пушкаша, которая вручается футболисту, забившему лучший гол года.

На премию номинированы три футболиста: Эрик Ламела - гол в ворота "Арсенала" в составе "Тоттенхэма" в матче 14-го тура АПЛ сезона 2020/21; Патрик Шик - гол в ворота сборной Шотландии в составе сборной Чехии на групповом этапе Евро-2020; Мехди Тареми - гол в ворота "Челси" в составе "Порту" в 1/4 финала Лиги чемпионов.

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