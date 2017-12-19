Стали известны претенденты на приз лучшему игроку Африки-2017

Теги мохамед салахсадио манепьер-эмерик обамеянг

Стали известны претенденты на приз лучшему игроку Африки-2017

Конфедерация африканского футбола в своём твиттере опубликовала список номинантов на приз лучшему игроку континента по итогам 2017 года.

Так, на награду претендуют египетский вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах, ещё один полузащитник "красных" сенегалец Садио Мане, а также габонский форвард дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг.

Имя победителя назовут на специальной церемонии, которая состоится 25 декабря.

Не пропустите: Салах признан лучшим игроком Африки 2017 года по версии BBC. | http://soccernews.ru

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