Стали известны претенденты на проведение матча за Суперкубок России 2019 года
Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что матч за Суперкубок России 2019 года хотят провести три стадиона.
По его словам, свои заявки отправили "Ростов-Арена", "Мордовия Арена" и московский стадион "Динамо".
"Планируем обсудить эти предложения на общем собрании лиги", - добавил Прядкин.
Матч за Суперкубок России должен состояться 6 или 7 июля.
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