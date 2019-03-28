Стали известны претенденты на проведение матча за Суперкубок России 2019 года

Теги сергей прядкинсуперкубок россии

Стали известны претенденты на проведение матча за Суперкубок России 2019 года

Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что матч за Суперкубок России 2019 года хотят провести три стадиона.

По его словам, свои заявки отправили "Ростов-Арена", "Мордовия Арена" и московский стадион "Динамо".

"Планируем обсудить эти предложения на общем собрании лиги", - добавил Прядкин.

Матч за Суперкубок России должен состояться 6 или 7 июля.

Не пропустите: "Динамо" может не сыграть на новом стадионе в нынешнем сезоне. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

ПСЖ готов сделать Мбаппе самым высокооплачиваемым игроком в мире

ПСЖ готов сделать Мбаппе самым высокооплачиваемым игроком в мире

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 20 41
2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 20 36
3 Локомотив Москва Локомотив Москва 20 35
4 Краснодар Краснодар 20 35
5 Спартак Москва Спартак Москва 20 33
6 Ростов Ростов 20 29
7 Рубин Рубин 20 28
8 Ахмат Ахмат 20 27
9 Арсенал Тула Арсенал Тула 20 27
10 Оренбург Оренбург 19 26
11 Крылья Советов Крылья Советов 19 24
12 Динамо Москва Динамо Москва 20 23
13 Урал Урал 20 23
14 Анжи Анжи 20 18
15 Уфа Уфа 20 16
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 20 11
Полная таблица

топ-5 тегов