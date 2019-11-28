Стали известны претенденты на звание автора лучшего гола недели в Лиге Чемпионов

Опубликован список претендентов на звание автора лучшего гола пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов.

На награду номинированы Свен Бендер ("Байер"), Пауло Дибала ("Ювентус"), Алехандро Гомес ("Аталанта") и Лаутаро Мартинес ("Интер").

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