Стали известны претенденты на звание автора лучшего гола недели в Лиге Чемпионов
Названы номинанты на звание автора лучшего забитого мяча в ответных играх 1/8 финала Лиги Чемпионов.
В шорт-лист УЕФА вошли Килиан Мбаппе (ПСЖ), Томас Мюллер ("Бавария"), Лаутаро Мартинес ("Интер") и Мауритс Кьергор ("Зальцбург").
Проголосовать за лучший по вашему мнению гол можно на официальном сайте УЕФА по ссылке.
Не пропустите: УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru
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