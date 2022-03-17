Стали известны претенденты на звание автора лучшего гола недели в Лиге Чемпионов

Названы номинанты на звание автора лучшего забитого мяча в ответных играх 1/8 финала Лиги Чемпионов.

В шорт-лист УЕФА вошли Килиан Мбаппе (ПСЖ), Томас Мюллер ("Бавария"), Лаутаро Мартинес ("Интер") и Мауритс Кьергор ("Зальцбург").

Проголосовать за лучший по вашему мнению гол можно на официальном сайте УЕФА по ссылке.

Не пропустите: УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru