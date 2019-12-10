Стали известны претенденты на звание автора лучшего гола РПЛ в декабре

Российская Премьер-лига назвала номинантов на приз за лучший гол турнира по итогам декабря.

За награду поборются восемь футболистов - это Максимилиан Филипп ("Динамо"), Артём Дзюба ("Зенит"), Евгений Луценко ("Арсенал"), Иван Обляков (ЦСКА), Азер Алиев ("Уфа"), Никита Чернов, Деян Радонич (оба - "Крылья Советов") и Бактиер Зайнутдинов ("Ростов").

⚽️ Настало время выбрать лучший гол #РПЛ в декабре!



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Лучший гол месяца совместно выбирают болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР.#РПЛтопчик pic.twitter.com/k9A377dv8j — Российская Премьер-Лига (@rfpl) December 10, 2019

Напомним, что в выборе победителя номинации участвуют болельщики, а также эксперты РПЛ и телеканала "Матч Премьер".

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