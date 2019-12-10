Стали известны претенденты на звание автора лучшего гола РПЛ в декабре
Российская Премьер-лига назвала номинантов на приз за лучший гол турнира по итогам декабря.
За награду поборются восемь футболистов - это Максимилиан Филипп ("Динамо"), Артём Дзюба ("Зенит"), Евгений Луценко ("Арсенал"), Иван Обляков (ЦСКА), Азер Алиев ("Уфа"), Никита Чернов, Деян Радонич (оба - "Крылья Советов") и Бактиер Зайнутдинов ("Ростов").
⚽️ Настало время выбрать лучший гол #РПЛ в декабре!— Российская Премьер-Лига (@rfpl) December 10, 2019
Голосуйте за самый красивый гол зимы в нашей группе ВКонтакте: https://t.co/Ccjote6xWp
Лучший гол месяца совместно выбирают болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР.#РПЛтопчик pic.twitter.com/k9A377dv8j
Напомним, что в выборе победителя номинации участвуют болельщики, а также эксперты РПЛ и телеканала "Матч Премьер".
Не пропустите: РПЛ назвала номинантов на приз лучшему игроку декабря. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15