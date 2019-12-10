Стали известны претенденты на звание автора лучшего гола РПЛ в декабре

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Стали известны претенденты на звание автора лучшего гола РПЛ в декабре

Российская Премьер-лига назвала номинантов на приз за лучший гол турнира по итогам декабря.

За награду поборются восемь футболистов - это Максимилиан Филипп ("Динамо"), Артём Дзюба ("Зенит"), Евгений Луценко ("Арсенал"), Иван Обляков (ЦСКА), Азер Алиев ("Уфа"), Никита ЧерновДеян Радонич (оба - "Крылья Советов") и Бактиер Зайнутдинов ("Ростов").

Напомним, что в выборе победителя номинации участвуют болельщики, а также эксперты РПЛ и телеканала "Матч Премьер".

Не пропустите: РПЛ назвала номинантов на приз лучшему игроку декабря. | http://soccernews.ru
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