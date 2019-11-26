Стали известны претенденты на звание автора лучшего гола РПЛ в ноябре

Теги алексей ионовурош спайичбьорн сигурдарсониван обляковфёдор чаловсергей петровевгений луценконикола влашич

Стали известны претенденты на звание автора лучшего гола РПЛ в ноябре

Опубликован список претендентов на звание автора лучшего гола российской Премьер-лиги по итогам ноября.

На награду номинированы Алексей Ионов ("Ростов"), Урош Спайич ("Краснодар"), Бьорн Сигурдарсон ("Ростов"), Иван Обляков (ЦСКА), Фёдор Чалов (ЦСКА), Сергей Петров ("Краснодар"), Евгений Луценко ("Арсенал") и Никола Влашич (ЦСКА).

Напомним, что в выборе победителя номинации участвуют болельщики, а также эксперты РПЛ и телеканала "Матч Премьер".

Не пропустите: РПЛ назвала номинантов на приз лучшему игроку ноября. | http://soccernews.ru
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