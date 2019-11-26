Стали известны претенденты на звание автора лучшего гола РПЛ в ноябре
Опубликован список претендентов на звание автора лучшего гола российской Премьер-лиги по итогам ноября.
На награду номинированы Алексей Ионов ("Ростов"), Урош Спайич ("Краснодар"), Бьорн Сигурдарсон ("Ростов"), Иван Обляков (ЦСКА), Фёдор Чалов (ЦСКА), Сергей Петров ("Краснодар"), Евгений Луценко ("Арсенал") и Никола Влашич (ЦСКА).
Время выбрать лучший гол ноября! ✔️Голосуем тут https://t.co/c0k0VIPV5s— Российская Премьер-Лига (@rfpl) November 26, 2019
Лучший гол месяца совместно выбирают болельщики, эксперты РПЛ и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР.#РПЛтопчик #ЛучшийГолМесяцаРПЛ pic.twitter.com/vXnozcu0hv
Напомним, что в выборе победителя номинации участвуют болельщики, а также эксперты РПЛ и телеканала "Матч Премьер".
Не пропустите: РПЛ назвала номинантов на приз лучшему игроку ноября. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|39
|2
|Локомотив Москва
|17
|34
|3
|Краснодар
|17
|33
|4
|Ростов
|17
|30
|5
|ЦСКА Москва
|16
|30
|6
|Спартак Москва
|17
|22
|7
|Динамо Москва
|17
|21
|8
|Урал
|17
|20
|9
|Арсенал Тула
|17
|19
|10
|Оренбург
|17
|19
|11
|Уфа
|17
|19
|12
|Крылья Советов
|16
|18
|13
|Ахмат
|17
|18
|14
|Рубин
|17
|17
|15
|Тамбов
|17
|17
|16
|Сочи
|17
|14