Стали известны претенденты на звание автора лучшего гола РПЛ в ноябре

Опубликован список претендентов на звание автора лучшего гола российской Премьер-лиги по итогам ноября.

На награду номинированы Алексей Ионов ("Ростов"), Урош Спайич ("Краснодар"), Бьорн Сигурдарсон ("Ростов"), Иван Обляков (ЦСКА), Фёдор Чалов (ЦСКА), Сергей Петров ("Краснодар"), Евгений Луценко ("Арсенал") и Никола Влашич (ЦСКА).

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Лучший гол месяца совместно выбирают болельщики, эксперты РПЛ и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР.#РПЛтопчик #ЛучшийГолМесяцаРПЛ pic.twitter.com/vXnozcu0hv — Российская Премьер-Лига (@rfpl) November 26, 2019

Напомним, что в выборе победителя номинации участвуют болельщики, а также эксперты РПЛ и телеканала "Матч Премьер".

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