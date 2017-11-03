Стали известны претенденты на звание игрока недели в Лиге Европы

Теги виталий буяльскийдэви зелькемемфис депай

Стали известны претенденты на звание игрока недели в Лиге Европы

УЕФА на своём официальном сайте опубликовала список претендентов на звание игрока недели в Лиге Европы.

Так, в число номинантов вошли Виталий Буяльский ("Динамо Киев"), Селим Ай ("Коньяспор"), Константин Будеску ("Стяуа"), Мемфис Депай ("Лион"), Дэви Зельке ("Герта"), Доминик Прокоп ("Аустрия"), Патрик Твумаси ("Астана"), Родриго Гало (АЕК).

Отдать свой голос за лучшего, по Вашему мнению, игрока недели можно здесь.

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