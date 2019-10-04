Стали известны претенденты на звание лучшего игрока АПЛ в сентябре

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Стали известны претенденты на звание лучшего игрока АПЛ в сентябре

Стали известны претенденты на звание лучшего игрока АПЛ в сентябре. 

В число номинантов на награду попали: защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнолд, форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг, хавбеки "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне и Рияд Марез, нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин, защитник "Лестера" Рикарду Перейра, форвард "Борнмута" Каллум Уилсон и полузащитник "Астон Виллы" Джон Макгинн.

Ранее АПЛ назвала претендентов на звание лучшего главного тренера сентября.

Победитель будет выбран с помощью голосования болельщиков, капитанов клубов АПЛ и экспертов.

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