Стали известны претенденты на звание лучшего игрока Лиги Европы

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Стали известны претенденты на звание лучшего игрока Лиги Европы

УЕФА определил список претендентов на звание лучшего игрока Лиги Европы по итогам прошлого сезона, сообщает официальный твиттер турнира.

В тройку претендентов вошли победители турнира - защитник "Атлетико" Диего Годин и его одноклубник Антуан Гризманн. Также на награду претендует финалист Лиги Европы - хавбек "Марселя" Димитри Пайе.

Не пропустите: Стали известны претенденты на награды лучшим игрокам на своих позициях в прошлом розыгрыше Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru

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