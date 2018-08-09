Стали известны претенденты на звание лучшего игрока Лиги Европы

УЕФА определил список претендентов на звание лучшего игрока Лиги Европы по итогам прошлого сезона, сообщает официальный твиттер турнира.

В тройку претендентов вошли победители турнира - защитник "Атлетико" Диего Годин и его одноклубник Антуан Гризманн. Также на награду претендует финалист Лиги Европы - хавбек "Марселя" Димитри Пайе.

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