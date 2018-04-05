Стали известны претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов

Теги жерар пикекриштиану роналдумохамед салаххамес родригес

Стали известны претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов

УЕФА опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока текущей недели в Лиге Чемпионов.

Так, за приз поборются защитник "Барселоны" Жерар Пике, хавбек "Баварии" Хамес Родригес, вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах и нападающий "Реала" Криштиану Роналду.

Проголосовать за лучшего, по вашему мнению, игрока текущей недели в ЛЧ можно на официальном сайте УЕФА.

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комментарии
Фанат РМ

Криш-лучший!!! Какая Барса-?, 2 автогола и все,..?

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