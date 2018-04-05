Стали известны претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов
УЕФА опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока текущей недели в Лиге Чемпионов.
Так, за приз поборются защитник "Барселоны" Жерар Пике, хавбек "Баварии" Хамес Родригес, вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах и нападающий "Реала" Криштиану Роналду.
Проголосовать за лучшего, по вашему мнению, игрока текущей недели в ЛЧ можно на официальном сайте УЕФА.
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