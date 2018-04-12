Стали известны претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов

УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока текущей недели в Лиге Чемпионов.

Так, за награду поборются форвард "Ювентуса" Марио Манджукич, вингер "Баварии" Арьен Роббен, нападающий "Ромы" Эдин Джеко и атакующий полузащитник "Ливерпуля" Садио Мане.

Проголосовать за лучшего, по Вашему мнению, игрока текущей недели в ЛЧ можно на официальном сайте УЕФА.

Не пропустите: Определились все участники полуфиналов Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru