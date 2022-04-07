Стали известны претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Фото: твиттер Бензема\Автор неизвестен
УЕФА официально объявил претендентов на награду игроку недели в Лиге чемпионов и запустил голосование среди болельщиков по этому поводу.
На награду претендуют: Луис Диас из "Ливерпуля", Карим Бензема из "Реала", Кевин де Брюйне из "Манчестер Сити" и Джованни Ло Чельсо из "Вильярреала".
Луис Диас забил гол и отдал результативный пас в игре с "Бенфикой" (3:1).
Карим Бензема сделал хет-трик в матче с "Челси" (3:1).
Джовани Ло Чельсо в игре с "Баварией" (1:0) пробежал 12 км, развив максимальную скорость 34,2 км/ч, а точность его передач составила 90%.
Кевин де Брюйне забил победный гол в матче с мадридским "Атлетико" (1:0).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18