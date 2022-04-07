Стали известны претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Фото: твиттер Бензема\Автор неизвестен

УЕФА официально объявил претендентов на награду игроку недели в Лиге чемпионов и запустил голосование среди болельщиков по этому поводу.

На награду претендуют: Луис Диас из "Ливерпуля", Карим Бензема из "Реала", Кевин де Брюйне из "Манчестер Сити" и Джованни Ло Чельсо из "Вильярреала".

Луис Диас забил гол и отдал результативный пас в игре с "Бенфикой" (3:1).

Карим Бензема сделал хет-трик в матче с "Челси" (3:1).

Джовани Ло Чельсо в игре с "Баварией" (1:0) пробежал 12 км, развив максимальную скорость 34,2 км/ч, а точность его передач составила 90%.

Кевин де Брюйне забил победный гол в матче с мадридским "Атлетико" (1:0).

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