Стали известны претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы, сообщает официальный сайт УЕФА.

В список номинантов попали Арлем Ньоэре ("Стяуа"), Эмилиано Ригони ("Зенит"), Яннис Анестис (АЕК), Виллиан Жозе ("Реал Сосьедад"), Лукас Окампос ("Марсель"), Петр Чех ("Арсенал"), Андреас Ульмер ("Зальцбург"), Сергей Милинкович-Савич ("Лацио").

Проголосовать за лучшего, по Вашему мнению, игрока 3-го тура группового этапа Лиги Европы можно на официальном сайте УЕФА до 16:00 по московскому времени.

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