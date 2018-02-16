Стали известны претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

В число номинантов вошли четыре футболиста: Мануэл Фернандеш ("Локомотив"), Месут Озил ("Арсенал"), Арис Адурис ("Атлетик") и Миши Батшуайи (дортмундская "Боруссия").

Стоит отметить, что голосование на официальном сайте УЕФА завершится уже сегодня.

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