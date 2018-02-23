Стали известны претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
УЕФА на своём официальном сайте опубликовала список футболистов, претендующих на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.
За приз поборются Чиро Иммобиле ("Лацио"), Фабио Борини ("Милан"), Кевин Гамейро ("Атлетико") и Пётр Зелински ("Наполи").
Отдать свой голос за одного из кандидатов Вы можете на официальном сайте УЕФА.
Не пропустите: Два игрока "Зенита" попали в символическую сборную недели в Лиге Европы. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Вильярреал
|6
|11
|2
|Астана
|6
|10
|3
|Славия Прага
|6
|8
|4
|Маккаби Тель-Авив
|6
|4
|Группа B
|М
|О
|1
|Динамо Киев
|6
|13
|2
|Партизан
|6
|8
|3
|Янг Бойз
|6
|6
|4
|Шкендербеу
|6
|5
|Группа C
|М
|О
|1
|Брага
|6
|10
|2
|Лудогорец
|6
|9
|3
|Истанбул ББ
|6
|8
|4
|Хоффенхайм
|6
|5
|Группа D
|М
|О
|1
|Милан
|6
|11
|2
|АЕК
|6
|8
|3
|Риека
|6
|7
|4
|Аустрия Вена
|6
|5
|Группа E
|М
|О
|1
|Аталанта
|6
|14
|2
|Лион
|6
|11
|3
|Эвертон
|6
|4
|4
|Аполлон
|6
|3
|Группа F
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|6
|11
|2
|Копенгаген
|6
|9
|3
|Шериф
|6
|9
|4
|Злин
|6
|2
|Группа G
|М
|О
|1
|Виктория Плзень
|6
|12
|2
|Стяуа Бухарест
|6
|10
|3
|Лугано
|6
|9
|4
|Хапоэль Беэр-Шева
|6
|4
|Группа H
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|13
|2
|Црвена Звезда
|6
|9
|3
|Кельн
|6
|6
|4
|БАТЭ
|6
|5
|Группа I
|М
|О
|1
|Зальцбург
|6
|12
|2
|Марсель
|6
|8
|3
|Коньяспор
|6
|6
|4
|Витория Гимарайнш
|6
|5
|Группа J
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|6
|11
|2
|Эстерсунд ФК
|6
|11
|3
|Заря Луганск
|6
|6
|4
|Герта
|6
|5
|Группа K
|М
|О
|1
|Лацио
|6
|13
|2
|Ницца
|6
|9
|3
|Зульте-Варегем
|6
|7
|4
|Витесс
|6
|5
|Группа L
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|6
|16
|2
|Реал Сосьедад
|6
|12
|3
|Русенборг
|6
|5
|4
|Вардар
|6
|1