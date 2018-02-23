Стали известны претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

УЕФА на своём официальном сайте опубликовала список футболистов, претендующих на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

За приз поборются Чиро Иммобиле ("Лацио"), Фабио Борини ("Милан"), Кевин Гамейро ("Атлетико") и Пётр Зелински ("Наполи").

Отдать свой голос за одного из кандидатов Вы можете на официальном сайте УЕФА.

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