Стали известны претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока Лиги Европы по итогам текущей недели.
За награду поборются полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян, вингер "Зальцбурга" Валон Бериша, защитник "Лиона" Марсело Фильо и хавбек киевского "Динамо" Виктор Цыганков.
Проголосовать за лучшего, по Вашему мнению, игрока можно на официальном сайте УЕФА. Победитель будет объявлен в субботу.
Не пропустите: Стали известны претенденты на награду лучшему игроку недели в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru
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