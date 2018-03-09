Стали известны претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока Лиги Европы по итогам текущей недели.

За награду поборются полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян, вингер "Зальцбурга" Валон Бериша, защитник "Лиона" Марсело Фильо и хавбек киевского "Динамо" Виктор Цыганков.

Проголосовать за лучшего, по Вашему мнению, игрока можно на официальном сайте УЕФА. Победитель будет объявлен в субботу.

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